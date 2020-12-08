Beşiktaş'ın gençleri Avrupa kulüplerinin takibinde
Beşiktaş’ın son haftalarda gösterdiği performans, Avrupa takımlarının da ilgisini çekti. Kadroda yer alan gneç isimler için scout ekipleri yola çıktı.
GÜNDEM 08.12.2020, 14:23 kartalbakışı.com
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Beşiktaş’ın gençleri Avrupa’nın devlerinin takibine girdi. En büyük ilgiyi gören isimse Rıdvan Yılmaz. Vitor Hugo’yu Trabzonspor maçında izlemeye gelen scout, Beşiktaş’ın Kasımpaşa’yı 3-0 yendiği maçta genç oyuncuyu yakından izledi. Ayrıca Bundesliga takımlarından Schalke ile Werder Bremen’de Rıdvan’ı yakından izliyor.
* Rıdvan: Benfica, Schalke, Werder Bremen
* Dorukhan: Udinese
* Cyle Larin: PSV
* Güven: Almanya
* Ersin: Almanya Fransa Belçika ve Hollanda
* Ersin ve Utku; Belçika ve Hollanda
* Montero’yu ise kiralık olarak geldiği Atletico’nun scoutların yakından takip ediyor.
Kaynak: Fotospor