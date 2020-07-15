Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül teklifi belli oldu
Başkan Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ, halen yılda 1.7’şer milyon Euro alan iki oyuncuya 800 bin Euro önerdi. Çebi, “Bütün futbolcularla tek tek görüşüyoruz, en olumlu yaklaşım Gökhan ve Caner’den geldi. Kalmaları konusunda iyimseriz” dedi.
Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi ile futboldan sorumlu asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri biten futbolcularla görüşmelere başladı. İlk olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile masaya oturan Çebi-Kocadağ ikilisi, görüşmelerden olumlu izlenimlerle ayrıldı. Siyah beyazlı yönetimin halen yılda 1.7’şer milyon Euro garanti ücret alan iki futbolcuya yıllık 800 bin Euro teklif ettiği öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde tekrar görüşülecek
Gökhan 140, Caner 121 maç oynadı
2016 yılından beri Beşiktaş forması giyen iki futbolcudan Gökhan Gönül, siyah beyazlı takımda 140 maça çıkarken, 8 gol atıp 14 asist yaptı. Caner Erkin ise 121 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşarken, 30 asist kaydetti. 2016-17 sezonunda Beşiktaş’ta Süper Lig şampiyonluğu kupası kaldıran iki oyuncu, eski takımları Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alıyor.
Kaynak: Hürriyet / İsmail Er