Beşiktaş, Fode Koita'dan vazgeçmiyor!
Devre arasında golcü transferi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dümeni yeniden Fode Koita'ya kırdı. Siyah-Beyazlılar, Gineli golcü için Kasımpaşa'ya 500 bin Euro teklif edecek.
GÜNDEM 01.01.2021, 15:23 kartalbakışı.com
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Beşiktaş'ın Fode Koita aşkı alevlendi. Kasımpaşa'nın Gineli forvetini sezon başında da isteyen ancak bu transferi bitiremeyen Siyah-Beyazlı yönetim, 30 yaşındaki forvet için Lacivert- Beyazlılar ile devre arasında tekrar masaya oturacak. Transferi mutlu sonla bitirmeye çalışacak. (Hürriyet)