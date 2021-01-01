Beşiktaş, Fode Koita'dan vazgeçmiyor!

'ın Fodeaşkı alevlendi. Kasımpaşa'nın Gineli forvetini sezon başında da isteyen ancak bu transferi bitiremeyen Siyah-Beyazlı yönetim, 30 yaşındaki forvet için Lacivert- Beyazlılar ile devre arasında tekrar masaya oturacak. Transferi mutlu sonla bitirmeye çalışacak. (Hürriyet)