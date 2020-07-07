Beşiktaş çok büyük fırsat tepti

Beşiktaş için Kayserispor maçında alınacak bir 3 puan belki de Şampiyonlar Ligi ön elemesi anlamına geliyordu. Ön eleme oynaması durumunda da seribaşı olması yüksek ihtimal. Siyah beyazlıların içinde bulunduğu ekonomik buhrandan çakması için tek şansı Devler Ligi’ne gitmek. Sergen Yalçın, merkezde 3 orta saha ile başladı. Ancak yaratıcılığı olmayan bu 3 oyuncuyla merkezden pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarıda oyunun mutlak hakimi olan siyah beyazlılar rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşurken sadece 6 şut attı. İlk yarıda yakalanan fırsatlar da kanatlardan getirilen toplarla geldi. Geçen haftanın yıldızı Burak Yılmaz’ın çok kötü bir gününde olması da Beşiktaş’ın üstün oyununu skora yansıtamamasının nedenlerinden biriydi.

GENÇLER GOL YEDİRDİ

Sergen Yalçın’ın bir süredir şans verdiği 2001 doğumlu iki oyuncu Rıdvan ve Ersin ne yazık ki yenilen ilk 2 golde de hatalı. Tabii ki hata yapa yapa deneyim kazanacaklar ancak henüz Süper Lig seviyesinde değiller. Özellikle kaleci ersin’in çok çalışması gerekiyor. Karşı karşıya pozisyonlarda rakip forvetlerin işini güçleştirecek açı ve duruştan uzak. Sergen Yalçın son bölümde risk aldı ancak bu kadar bireysel hatalar ile maç kazanmak imkansız.

Maçtan önce Beşiktaş taraftarı necip’i ilk 11’de görünce yadırgadı. Çünkü taraftar biliyor ki Necip’li Beşiktaş maç kazanamıyor. Necip kötü mü oynadı? Hayır. Ancak üzerine artık bu olumsuzluk yapıştı. Bu sezon ligde 5 maç 11’de başlamış Beşiktaş’ın 2 beraberlik 3 yenilgisi var. UEFA’da 5 maç ilk 11’de başlamış 4 mağlubiyet var. Kupaya veda edilen Erzurum mağlubiyetinde de ilk 11’de Necip var. Taraftar bu istatistiği biliyor ancak Beşiktaş’ta görev yapan teknik adamlar farkında değil.

ZAFER, İNANANLARIN

Kayserispor’da Prosinecki bir mucizeyi gerçekleştiriyor. İlk yarıyı 10 puan ile birden ve kesin düştü gözüyle bakılan takım son 9 maçın 6’sını kazanmayı başardı. Herkesin terk ettiği Kayseri’de elini zor günde taşın altına sokan ve inancını hiç yitirmeyen Berna Başkana da ayrıca tebrikler.

Güntekin Onay / Hürriyet