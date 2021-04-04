Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Emre Kocadağ, Merkez Hakem Kurulu'nu eleştirdi.

"Lideriz kaybettiğimiz bir şey yok. Alanya maçımız var daha sonra Erzurum deplasmanına gideceğiz."

Halil Umut Meler'in üst üste bir maça atanmasını değerlendiremis istenen Kocadağ, "O konuda hafta içinde kulüp olarak bir açıklama yaptık. Bugün maç oynandı. Hakem tartışıldı. Bugünkü maça baktığımızda bir hata var mı? Var. Bir, iki, bin hata fark etmiyor. Bir hata şampiyonluk yolunda önümüze taş koyabiliyor. Bu bir riskti. MHK böyle karar kıldı. MHK bunu yaptı, sonucunu gördük. Konuşacağız bunu. Bu bu hafta çok konuşulacak. Genç bir hakem. Bu hakemle alakalı gereksiz stres oluşturuldu. İkinci sarı kartı gözünün önünde vermesi lazımdı. Rakip 10 kişi kalacaktı, sonuç daha farklı olabilirdi.

Hakemin gözünün önünde. Önce koşarak geliyor, sonra duruyor. Hakemi tartışmanın bir önemi yok. MHK bir riski aldı. Beşiktaş'a ceza vermeye çalıştı. Beşiktaş bu oyunlarla durdurulacak bir kulüp değil.

Halil Umut Meler'i haftaya da bizim maçımıza atasınlar. Atamak istiyorlarsa atasınlar. Atamak istiyorlarsa atasınlar. Hodri meydan.

Artık Beşiktaş'a karşı savaş açmak istiyorlarsa bunu yapacaklardır. Önemli olan bu engelleri aşarak şampiyon olmamız." (NTV SPOR)