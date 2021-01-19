’in yaptığı açıklamalar:

Beşiktaş, kendi oyun pratiği neyse çıktı, onu oynadı. Galatasaray da rakibine göre oynamayı tercih etti ki büyük takımlar zaman zaman bir puan işi görüyorsa böyle tercihler yaparlar. Galatasaray’ın doğru bir oyun seçtiğini düşünmedim. Galatasaray, Beşiktaş’a sıkıntı yaratmadı. Oyunda da Beşiktaş’ın bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Luyindama’nın Aboubakar ile başa çıktığına dair bir şey var ama ben öyle görmedim. Ben Aboubakar’ı etkili gördüm. Aboubakar, rakipler için çok caydırıcı bir oyuncu. Beşiktaş, birinci golden sonra ligimizin en tehlikeli takımı. İlk golü attıktan sonra Beşiktaş’ı tutmak çok ama çok zor.