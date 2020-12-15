Beşiktaş bir ilke imza atıyor!

Vodafone Park'ta 20 aralıkta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Beşiktaş evinde oynayacağı maç öncesi taraftarına çağrı yaptı. Beşiktaş, sosyal medyadan "Sahaya eski günlerdeki gibi omuz omuza çıkıyoruz!" paylaşımıyla "Bş. Bld. Erzurumspor maçında Vodafone Park'ın "Efsane Led Tribünü'nde yerini almak için http://bilet.bjk.com.tr adresine gir, yanımızda ol!" ifadelerine yer verildi.