Beşiktaş, Bernard Mensah için kararını vermedi
Beşiktaş'ta Kayserispor'dan kiralanan Bernard Mensah'ın geleceğiyle ilgili olarak henüz net bir karar alınmadı.
GÜNDEM 21.02.2021, 11:42 kartalbakışı.com
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Beşiktaş'ın Süper Lig takımlarından Kayserispor'dan 500 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi.
Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak.
Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı. (SABAH)