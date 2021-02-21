Beşiktaş, Bernard Mensah için kararını vermedi

Beşiktaş'ın Süper Lig takımlarından Kayserispor'dan 500 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi.

Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak.

Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı. (SABAH)