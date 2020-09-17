Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer hakkında taraftarı rahatlatan açıklamalarda bulundu. "Arkadaşlarımla birlikte ince eleyip sık dokuyoruz. Kimse merak etmesin. Sağ bek ve forvete en iyi oyuncuyu monte edeceğiz."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen sorunları tek tek aşmaya çalıştıklarını söyledi. Hürriyet’e konuşan Ahmet Nur Çebi “Arkadaşlarımla yoğun mesai harcıyoruz. Öyle günler oluyor, uyuyamıyoruz. Beşiktaş’ın iyi olması için var gücümüzü ortaya koyduk. Limit sorunu var. Kurum ve kurallara uymak zorundayız. Bir taraftan ekonomik sorunlar bir taraftan transferler...
‘YÖNETiM OLARAK YOĞUN BiR ÇALIŞMA iÇiNDEYiZ’
‘HOCAYLA SÜREKLi iLETiŞiM HALiNDEYiZ’
COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle takımın başında yer alamayan Sergen Yalçın ile telefonla görüştüklerini ve sağlık ekibinin her konuda destek verdiğini belirten Çebi “Hocamız yakın zamanda aramızda olacak. Sürekli telefonla görüşerek takımdaki sorunları çözmek için uğraşıyoruz. 2 isim konusunda çalışmalarımız devam ediyor” ifadesini kullandı.
Kaynak: Hürriyet / İsmail Er