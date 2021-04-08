Beşiktaş başkan adayı Tekinoktay'dan dikkat çeken İrfan Can Kahveci paylaşımı

Hüsrer Tekinoktay, paylaştığı içeriğe Medipol Başakşehir kulübünü ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyerek

"18 Nisan Pazar günü İBB ile oynayacak olan FB, İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesine göre;

Şampiyon olması halinde İBB’ye 1 milyon euro + KDV ödeyecek.

Emre’li Fenerbahçe’nin şampiyon olması içinde bu maçı kazanması gerekiyor.

Bakalım hangisi daha kolay?" dedi. (CUMHURİYET)