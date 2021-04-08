Beşiktaş başkan adayı Tekinoktay'dan dikkat çeken İrfan Can Kahveci paylaşımı
Beşiktaş Kulübü Başkan adayı olan ama seçimi Ahmet Nur Çebi'ye kaybeden Hürser Tekinoktay sosyal medyadan paylaştığı paylaşımla enteresan bir konuyu gündeme getirdi.
GÜNDEM 08.04.2021, 14:02
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Hüsrer Tekinoktay, paylaştığı içeriğe Medipol Başakşehir kulübünü ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyerek
"18 Nisan Pazar günü İBB ile oynayacak olan FB, İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesine göre;
Şampiyon olması halinde İBB’ye 1 milyon euro + KDV ödeyecek.
Emre’li Fenerbahçe’nin şampiyon olması içinde bu maçı kazanması gerekiyor.
Bakalım hangisi daha kolay?" dedi. (CUMHURİYET)