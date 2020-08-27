Beşiktaş, Atletico ile görüşüyor

Beşiktaş yeni forvetini kısa süre içinde kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim Nikola Kalinic.

Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı planlıyor. Atletico Madrid ise sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Hırvat futbolcuyu bonservisiyle elinden çıkarmak istiyor.

Kalinic'e de teklifini sunan Beşiktaş yönetimi, İspanyol ekibiyle anlaşılması halinde Hırvat oyuncunun transferini tamamlamak için somut adımları atacak.

Kariyerine Hajduk Split'te başlayan Kalinic, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer oldu. İngiltere'de geçirdiği 2 yılın ardından Dnipro, Fiorentina ve Milan formaları giyen Hırvat forvet, 2018 yılında 14 milyon 500 bin Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.

Geçen sezon kiralık olarak Roma'da görev yapan 32 yaşındaki oyuncu, 19 maçta 5 gol attı, 2 asist yaptı.

Kaynak: Ntv Spor