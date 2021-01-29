Beşiktaş'a sürpriz golcü Adolfo Gaich!
Transferde sessizliğini sürdüren Beşiktaş, Hulk ve Koita'nın alternatifini belirledi.
Transferde sessizliğini sürdüren Beşiktaş, Hulk ve Koita'nın alternatifini belirledi. Brezilyalı yıldız Hulk için beklemede olan Siyah-beyazlılar, B planı olarak Koita ve C planı olarak da sezon başında San Lorenzo'dan CSKA Moskova'ya transfer olan 21 yaşındaki Arjantinli golcü Adolfo Gaich'i düşünüyor. 2 futbolcu da pürüz yaşanması halinde Gaich, kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutacak.
Aboubakar'ın yedeğine koyacağı bir forvet oyuncusu arayan siyah-beyazlıların Arjantinli santrfor için CSKA'ya 6 aylık bir kiralama teklifi gönderdiği yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Gaich için Serie A takımlarından Benevento'nun da girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.
CSKA Moskova, sezon başında 21 yaşındaki Arjantinli golcüyü 8.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. (Hürriyet)