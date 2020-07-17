Bein Sports giderse projeler hazır!

Yayıncı Kuruluş Digitürk’ün 2020-2021 sezonu için 500 milyon dolarlık yıllık ödemesini 220 milyon dolara indirme ve bunu TL olarak ödeme isteği Kulüpler Birliği’ni rahatsız etti. Digitürk’ün bu teklifini kesinlikle kabul etmeyecek olan kulüpler daha önce hazırladığı detaylı planlar üzerinde çalışmalara başladı. Olası yayın ihalesine katılması gündemde olan şirketlerle görüşmeler yapılacak.

İşte kulüpler Birliği’nin bu konudaki projeleri:

1- Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından Sadettin Saran’ın sahibi olduğu ‘Saran Group’ ile bir görüşme yapılacak.

2- TFF eski başkanı Yıldırım Demirören’in sahip olduğu ‘Demirören Medya D-Smart’ yetkilileri ile masaya oturulacak.

3- Turkcell, Türk Telekom ve TRT’nin ortaklaşa yapabileceği bir yayın projesinin hayata geçmesi için planlar son aşamada.

4- Elektrik faturalarına cüzi bir fiyat eklenerek kablolu yayın üzerinden maçların şifresiz yayınlaması konusunda öneri masada.

5- Bu projeksiyonlar çerçevesinde anlaşma sağlanacak yeni şirketle çok önemli bir konu daha görüşülecek. Bu da dekoderlerin kulüpler tarafından pazarlanması. Kulüpler kendi sattıkları dekoderlerden yüzde 40 pay alacak. Geri kalan yüzde 60’lık bölüm ise diğer kulüpler ve yayıncı kuruluş arasında paylaştırılacak. Bu şekilde abone sayısının önemli ölçüde artırılması da planlanıyor.

6- Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde ve Türki Cumhuriyetleri’nde yayınların pazarlanması için özel paketler hazırlanacak.

Kaynak: Akşam