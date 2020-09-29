Başkan Çebi devrede!

Yöneticilerin, "Bu ekonomik sıkıntıda sana bu kadar para ödemek istemiyoruz. Ya indirim yap ya da kendine takım bul" demesine rağmen ikisine de yanaşmayan Hırvat stoper, "İstanbul'da mutluyum ve ayrılmak istemiyorum" derken son olarak Roma'nın 3 milyon euro'dan 3 yıllık teklifine de olumsuz yanıt verdi. 31 yaşındaki oyuncu daha önce de Arabistan'dan gelen 4 milyon euro maaş teklifini geri çevirmişti.

'nın tüm bu yaşananların ardından Konyaspor karşısında alınan 4-1'lik tarihi yenilgide iki golün başrolünde olması da ipleri iyice gerdi. Başkan, bu hafta içerisinde 31 yaşındaki futbolcuyla bir araya gelecek ve bu kez daha sert bir tavırla oyuncuya kapıyı gösterecek. Vida'nın gitmesinin hem kendisi hem de kulüp adına daha hayırlı olacağı belirtilecek.

Kaynak: Sabah