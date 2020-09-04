Başkan Çebi'den Kalinic kararı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, forvet adaylarından Hırvat yıldız Nikola Kalinic'e teklif edilen yıllık 2.5 milyon euro'luk yıllık ücreti fazla buldu.
Beşiktaş'ın uzun süredir temasta olduğu Kalinic için Başkan Ahmet Nur Çebi de devreye girdi. Atletico Madrid ile 2 milyon Euro'ya anlaşan siyahbeyazlılarda oyuncuya verilecek olan 1.5 milyon Euro'su garanti toplam 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücret Başkan Çebi tarafından çok bulundu.
Transfer komitesindeki yöneticiler de bunun üzerine oyuncuyla yeni pazarlıklara başladı. Beşiktaş'ın amacı net maaşı bir miktar daha aşağı çekip bonusları da azaltarak toplam 2 milyon Euro olmayacak şekilde oyuncu ile anlaşmak.
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MİNİ YORUM:
2015'te Varşova'da Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Dnipro'nun santrforu olmak Kalinic'i, Blackburn hayal kırıklığından sonra tekrar vitrine çıkarmıştı. Önce Fiorentina sonra Milan derken Kalinic kendini Atletico Madrid'de buldu. Ancak Mandzukic'ten sonra ikinci hayal kırıklığı olan Kalinic geçen sezon Roma'ya kiralandı. Satın alma opsiyonu da 9 milyon Euro idi. İtalyanlar bunu kullanmadı. Serie A'da bir yılda 3 milyon Euro kazanan Kalinic'i Atletico yeni sezonda düşünmüyor. Bonservis amortismanı olan (14 milyon/ 3 yıllık kontrat) 4.8 milyonu kurtarmak istiyorlar ama bunu verecek kulüp yok. Beşiktaş, bedelsiz kiralarsa Kalinic'in menajeri büyük ihtimalle gelecek sezon imza parası talebiyle yönetimin karşısına geçer.
Kaynak: Sabah