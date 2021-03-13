Başakşehir maçında ilkler ve rekorlar geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı kayıpsız döndüğü gecede rekor üstüne rekor kırdı.

Süper Lig'de altı maçtır puan kaybetmeyen siyah beyazlı ekip, Sergen Yalçın yönetimindeki en uzun galibiyet serisini yakalarken aynı zamanda bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı 6 maçın tamamını kazanmış oldu.

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez Medipol Başakşehir'i aynı sezondaki iki maçta da mağlup etti.

OPTA VERİLERİNE GÖRE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA BEŞİKTAŞ'IN İLKLERİ VE REKORLARI

- Başakşehir filelerine Welinton ve Josef ile birer gol gönderen Beşiktaş, 2007/08'den bu yana ikinci kez bir Süper Lig maçında iki Brezilyalı oyuncusundan gol buldu (Şubat 2018'de Talisca ve Vagner Love).

- Başakşehir ile Beşiktaş, bu sezon topun oyunda en uzun süre kaldığı Süper Lig maçını oynadı (68 dakika 16 saniye).

- Beşiktaş stoperi Welinton, bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla isabetli pas yapan oyuncu oldu.

- Bu sezon Süper Lig'de yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu, Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal (12 asistle 14 puan).

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla oyuncusu gol atan takım Beşiktaş. (20)

- Başakşehir karşısında 709 isabetli pas yapan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

- Vincent Aboubakar (15) ve Cyle Larin (14), 1999/2000'den (21; Ahmet Dursun & 14; Ertuğrul Sağlam) bu yana aynı Süper Lig sezonunda 14+ gol atan ilk Beşiktaş oyuncuları oldu.

- Beşiktaş, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı Başakşehir karşısında oynadı. (HÜRRİYET)