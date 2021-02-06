Banka yapılandırmaları en büyük önceliğimiz

Kulüpler Birliği Vakfı, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in görevi bırakmasının ardından dün seçim için yapılan toplantıda yeni 1 numarasını seçti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oldu. Çebi, Kulüpler Birliği’nin tarihindeki 11. başkan oldu. Toplantının ardından ilk açıklamasını yapan Başkan Çebi, “Kulüp başkanlarının beni aday gösterip başkan seçmeleri benim için onurdur. Banka yapılandırmalarının süratle yerine getirilmesi en büyük önceliğimiz olacak. Buradaki görevimden dolayı Beşiktaş’a hizmet etmekten geri kalma gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Ekibimiz; Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Ağaoğlu, Göksel Gümüşdağ, Mehmet Sepil, Fatih Mert, Süleyman Hurma ve Fatih Saraç’tan oluşacak” sözlerini sarf etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan Başkan Çebi’ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’na seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, “Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısında başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi’ye çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Fanatik)