‘Avrupa’ya gitmek için bize 100 milyon lazım’

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi son derece zorlu geçen 2019-2020 sezonunun ardından Milliyet’e geniş bir durum değerlendirmesinde bulundu. Göreve geldikleri ilk günden itibaren sıkıntılı günler yaşamalarına rağmen Beşiktaş’ı 13. sıradan alıp, 3. basamağa taşıdıklarının altını çizen Başkan Çebi, “Biz şampiyonluğu kıl payı kaçırdık” diye konuştu.

‘Hepsine imza atarım’

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamaları, geride kalan dönemi ve gelecek sezon hedeflerini tek tek masaya yatıran siyah-beyazlı kulübün patronu şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerbirliği maçından sonra Sergen hoca çok güzel bir durum değerlendirmesi yaptı. Ne dediyse tüm sözlerinin altına imzamı atarım. Kendisiyle çok iyi bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Sergen Yalçın ile anlaşarak ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha gördük. Böyle bir sezonda takımı son haftaya kadar bu şekilde motive etmek hiç kolay değil. Sözleşme konusuyla ilgili sorular hep geliyor. Hocamızla bir sene daha sözleşmemiz var ama Sergen Yalçın ne kadar süre isterse bu yönetim bu camia o süreyi ona her zaman verir. Ben bu sezon yaptıklarından dolayı Sergen Yalçın’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendisinden çok memnunuz.”

‘Hiç kolay değildi’

“Bu sezon çok kritik puanlar kaybettik. Kaybetmememiz gereken maçlarda bu puanları sahada bıraktık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü o kritik maçları kazansaydık biz şampiyon olabilirdik. Ama bu zor günleri atlatmak da kolay değil. Böyle bir ortamda üçüncü olmak da başarı sayılabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

‘Trabzon’un hakkıdır’

“Sezon bitti ve biz 3. olduk. Bundan sonra üstümüze düşen Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek. Ülkemize puanlar getirmek istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi’ndeyiz. Şampiyonlar Ligi ihtimali de var ama maçtan sonra Sergen Hocam çok güzel söyledi. Orası Trabzonspor’un hakkı. İnşallah cezaları kalkar ve Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler.

‘Teşekkür edeceğim’

“Son haftalarda motivasyonları bozulmasın diye yönetim olarak takımla fazla bir araya gelmemeye çalıştık. Şimdi en kısa zamanda oyuncularla da oturup konuşacağız. Beşiktaş’ın ligi en iyi yerde bitirmesi için ellerinden geleni yaptılar. Tüm takıma ve teknik heyetimize yönelik bir teşekkür konuşması yapacağım.”

‘Avrupa’ya gitmek için bize 100 milyon lazım’

Ekonomik problemlerin altını çizen Başkan Ahmet Nur Çebi gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için çok ciddi bir kaynağa ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Çebi, “Takım bu sezon elinden geleni yaptı. Şimdi görev biz yönetimde. Önümüzde sayılı günler kaldı. Avrupa’ya gidebilmemiz için 100 milyon TL’ye yakın bir kaynak bulmamız lazım. Kolay değil ama lisansı almak bizim görevimiz. İnşallah en kısa zamanda bu sorunu da çözeceğiz. Maalesef geçmişten gelen sıkıntıları çözmek ve bonservis bedelleri başta olmak üzere bu borçları kapatmak zorundayız. Pandemi döneminde kulüpler birçok gelirden uzak kaldı. Ama ne yapıp edip Avrupa’ya gitmek için gerekli ödemeleri yapmak bizim görevimiz” dedi.

Kaynak: Milliyet / Serdar Sarıdağ