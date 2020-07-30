Avrupa Kupalarına hangi takımlar hangi turdan katılacak?
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasının ardından Avrupa Kupalarına katılım durumu da değişti. Bordo-mavili takımın UEFA tarafından aldığı ceza onanırsa hangi takımlar hangi aşamadan katılacak? ya da Trabzonspor'un cezası ortadan kalkarsa hangi takımlar hangi kupaya hangi aşamadan katılacak? İşte tüm olasılıklar...
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasının ardından Avrupa Kupalarına katılım durumu da değişti. Bordo-mavili takımın UEFA tarafından aldığı ceza onanırsa hangi takımlar hangi aşamadan katılacak? ya da Trabzonspor'un cezası ortadan kalkarsa hangi takımlar hangi kupaya hangi aşamadan katılacak? İşte tüm olasılıklar...
Trabzonspor Avrupa Kupalarından men cezası alırsa
Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Beşiktaş
Avrupa Ligi grup aşaması: Sivasspor
Avrupa Ligi 3.ön eleme: Alanyaspor
Trabzonspor Avrupa Kupalarından men cezası almazsa
Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Trabzonspor
Avrupa Ligi grup aşaması: Beşiktaş
Avrupa Ligi 3.ön eleme: Sivasspor
Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Alanyaspor
Kaynak: Fanatik