Avrupa Kupalarına hangi takımlar hangi turdan katılacak?

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasının ardından Avrupa Kupalarına katılım durumu da değişti. Bordo-mavili takımın UEFA tarafından aldığı ceza onanırsa hangi takımlar hangi aşamadan katılacak? ya da Trabzonspor'un cezası ortadan kalkarsa hangi takımlar hangi kupaya hangi aşamadan katılacak? İşte tüm olasılıklar...

GÜNDEM 30.07.2020, 13:12
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Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasının ardından Avrupa Kupalarına katılım durumu da değişti. Bordo-mavili takımın UEFA tarafından aldığı ceza onanırsa hangi takımlar hangi aşamadan katılacak? ya da Trabzonspor'un cezası ortadan kalkarsa hangi takımlar hangi kupaya hangi aşamadan katılacak? İşte tüm olasılıklar...

Trabzonspor Avrupa Kupalarından men cezası alırsa

Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Beşiktaş
Avrupa Ligi grup aşaması: Sivasspor
Avrupa Ligi 3.ön eleme: Alanyaspor

Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Galatasaray

Trabzonspor Avrupa Kupalarından men cezası almazsa

Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Trabzonspor
Avrupa Ligi grup aşaması: Beşiktaş
Avrupa Ligi 3.ön eleme: Sivasspor
Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Alanyaspor

Kaynak: Fanatik

#avrupa kupaları #Beşiktaş #şampiyonlar ligi
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