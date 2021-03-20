Atiba ve Larin 2 yıl sonra
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 2 yıl aranın ardından yeniden Kanada Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. Öte yandan siyah beyazlıların Kanadalı golcü futbolcusu Cyle Larin de kadroda yer aldı.
GÜNDEM 20.03.2021, 11:25 kartalbakışı.com
12
Beşiktaş 'ın Kanadalı futbolcuları Atiba Hutchinson ile Cyle Larin, Dünya Kupası elemeleri için milli takıma davet edildi. 38 yaşındaki Atiba son olarak 2 yıl önce aday kadroya dahil edilmişti.
Kanada, Dünya Kupası Elemeleri 1. turunda 26 Mart Cuma günü Bermuda ve 28 Mart Pazar günü Cayman Adaları ile karşılaşacak. (FANATİK)