Atiba kalplere imza attı

Performansı ile takımını ayakta tutan Atiba, dün de Kasımpaşa ağlarını sarsıp bu sezon ligde 3 gol iki asistlik katkıya ulaştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "İstediği zaman imzayı atar" dediği oyuncu yine gençlere taş çıkardı. Beşiktaş'taki 8. sezonunu geçiren Kanadalı oyuncu Kasımpaşa'ya karşı ilk golünü atarken dakika bazında gole katkıda ise kariyerinin en verimli ikinci dönemini geçiriyor.

37 yaşındaki orta saha daha önce 2007-08'de Kopenhag forması ile 743 dakikada 9 gol atıp her 82 dakikada bir katkı verirken bu kez 180 dakikada bir katkı vermeyi başardı. Atiba ayrıca 15 sezonluk kariyerinde ilk kez bir sezonun 11 haftalık bölümünde 3 gol, iki asist ile skora bu kadar çabuk katkı sağladı

Kaynak: Sabah