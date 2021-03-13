Ali Gültiken: Sağlam bir adım
Ali Gültiken Sabah gazetesinde yazdı... Başakşehir ile oynuyorsan neyle karşılaşacağın aşağı yukarı bellidir.
Beşiktaş için rakip kimmiş çok önemli değil. Çünkü oyun o kadar güçlü ki kimse Beşiktaş'ın oyun planına müdahale edemiyor. Kalecisiyle, savunmasıyla, orta alanıyla, forvet hattıyla herkes görevinin bilincinde ve buna sahip çıkıyor. Performansların fazlası var, eksiği yok. Başakşehir'in iki kez eşitliği yakaladığı bir oyunda bile bu skoru kabullenmeden, teslim olmadan yine galibiyetin peşinde olan Beşiktaş iradesi, istediğini bir kez daha aldı. Oyunun bütünlüğü içerisinde herkesin çok başarılı olduğunun altını bir kez daha çizelim. Ama kimin ekstrası biraz daha fazla diye baktığımızda Josef'i yine başrolde görüyoruz. Ghezzal'ı da buna ilave ediyoruz. Her maç farklı oyun liderleriyle yürüyen Beşiktaş, şampiyonluk adına sağlam bir adım daha attı. (ALİ GÜLTİKEN / SABAH)