Ali Gültiken: Olgunluk seviyesi

Beşiktaş ve Denizlispor'un puan cetvelindeki yerlerine bakınca büyük fark görüyoruz... Bu farkın tesadüf olmadığını da ilk yarıdaki skor bize çok net gösterdi. Atılan gollere baktığımızda Larin'in ayağından gelen birinci gol; bir kanat organizasyonu... Aboubakar'dan gelen ikinci gol; bir duran top organizasyonunun devamıydı. Ljajic'in attığı golde; çok etkili bir kontratak organizasyonu gördük. Hızlı oyun, Ljajic'in ayağından golü getirdi. Bu goller, Beşiktaş'ın her türlü hücum organizasyonunu yapabilecek bir takım olduğunu açık bir şekilde gösterdi. Oyunu çözebilecek çok argümanı var. Elde bu silahların olması ayrı bir şey, bunları etkili kullanabilme kabiliyeti farklı bir şey. Beşiktaş, geliştirdiği oyunu ile rakiplerinin önlem alması zor bir takım. Bunu oyunun içinde farklı zamanlarda farklı şekillerde kullanabiliyor. Dün Denizlispor karşısında ilk 10 dakikada tempo, durağan gitse de biraz sıktığında maçı koparabildi.

Maç öncesinde Beşiktaş açık ara favoriydi. Bunun da tesadüf olmadığını ilk yarıda net bir skorla ortaya koydu. Kazanma coşkusunun devam ettiğini gördük. Bu coşkuya katılan oyuncu sayısı da her hafta artıyor. Ljajic'in golü, oyunu kadar değerliydi. Keza N'Koudou'nun da Ghezzal gibi bir ustanın kulübede oturmasının getirdiği baskının etkisiyle gösterdiği performans, alkışı aldı.

Beşiktaş, vitesi yükselttiğinde istediğini alabilen bir takım. Denizlispor karşısında 3-0'ı bulduktan sonra oyunu kontrol ederek maçın sonunu getirdi. Bütün bunlar Beşiktaş'ın takım olarak olgunluk seviyesini gösteriyor. Öncelikle iyi takım olma seviyesinden, oyun dengesini oturtan bir takıma sonrasında da dün gördüğümüz gibi olgunlaşan, oyunu yorumlayan, istediği zaman skoru elde edebilen maçı da arzu ettiği gibi noktalayan bir takım haline geldi. Bu seviye çok değerli. (ALİ GÜLTİKEN / SABAH)