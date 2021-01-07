Ali Gültiken: Damarlarından coşku akıyor

Beşiktaş'a karşı öne doğru çıkıp baskıyla oynamaya çalışmak büyük cesaret işi. Bu oyun tercihinin karşısında tokadı erken yemek de var. Arkada boşluk bıraktığın anda Beşiktaş'ın faturayı kesecek çok oyuncusu var. Aboubakar, N'Koudou, Larin fuleli ve çabuk oyuncular. Bu alanları etkili kullanabilecek oyun zekasına da sahipler.

Dün akşam Rize'nin bu oyun tercihini kendilerine avantaja çevirmekte de gecikmediler. Larin hem performansı hem de golleriyle Beşiktaş'ın bu sezon en flaş oyuncusu olmaya devam ediyor. Büyük bir aşama içinde. Bu gelişimiyle belki kendisinin bile sezon başında hayal etmediği kadar büyük bir katkıyı takımına sağlıyor. Hocasına ona bu gelişimi yaşattığı ve güvendiği için ne kadar teşekkür etse az olur.

Larin'den başka dün akşamın bir diğer güzel fotoğrafı da Oğuzhan'ın 11'de başlamasının yanında oyun içindeki etkinliği ve başarısıydı. Beşiktaş, Oğuzhan ile bu görüntüleri özlemişti. Golüyle de bunu süsledi. Oğuzhan'ın performans olarak geriye dönmüş olması sevindirici.

Aboubakar ise ligimiz için müthiş bir silah. Gol bulamasa da dün yine çok etkiliydi. Onu izlemek büyük keyif. Hem kendi oynuyor hem de çevresindekileri oynatıyor. Oynatıyor derken şunu da ekleyelim, Beşiktaş'ta forma giyen bütün oyuncular, buna kulübede oturanlar da dahil zaten büyük bir coşkuyla oynuyorlar. Takım kazanma isteğini damarlarında yaşıyor. İzlerken bunu hissediyorsunuz. Bu oyun coşkusuyla gelen galibiyetler ve liderlik de tesadüf değil. (Ali Gültiken / Sabah)