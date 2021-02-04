Ali Gültiken: Beşiktaş rakiplerin gözünde farklı bir takım
Ersun Yanal'ı hücumcu bir teknik adam olarak tanıyoruz. Fakat elindeki kadro yapısı ve Beşiktaş'ın güçlü oyunu dolayısı ile kendi felsefesinin tamamen tersi bir oyun düzeni ile takımını oynattı.
Ersun Yanal'ı hücumcu bir teknik adam olarak tanıyoruz. Fakat elindeki kadro yapısı ve Beşiktaş'ın güçlü oyunu dolayısı ile kendi felsefesinin tamamen tersi bir oyun düzeni ile takımını oynattı. Beşiktaş'ın sezon başından beri karşılaştığı en sıkıntılı savunmalardan birini uyguladı. Oyun neredeyse Antalyaspor'un ceza sahası ile orta saha arasında geçti. Bu tür savunmalarda elbette amaç gol yememek. Sonrasında da etkili kontrataklarla pozisyonlar ve goller bulmak.
İşin savunma tarafında başarılı olurken hücum tarafında istediklerini çok fazla yapamasa da gerçekleştirdiği bir kontrataktan bulduğu golle bütün maçı Beşiktaş aleyhine kilitledi Antalyaspor.
Bu kapalı savunmaları açma işi elbette kolay değil. Öncelikle çabuk oynamanız, tempo yapmanız lazım. Bu dün Beşiktaş adına çok iyi bir seviyede değildi. Diğer önemli şey de bireysel yeteneği fazla olan Ljajic, N'Koudou gibi oyuncuların daha fazla becerili işler yapması... Fakat onlar da bu beklentiye cevap veremediler. Ve dolayısı ile bu sıkıntıyı aşma adına yapılan Ghezzal, Oğuzhan ve Mensah değişiklikleri doğru bir hamleydi. Bu üç ismin oyuna girmesi ve Veysel'in gördüğü kart sonrası tek kale oyunla birlikte pozisyonlar da bollaştı. Fakat Beşiktaş bu kadar baskılı bir oyuna rağmen bu bolluğu galibiyet puanlarının zenginliğine çeviremedi. Vida'nın golüyle gelen bir puanın teselli ikramiyesine razı oldu.
ALİ GÜLTİKEN / SABAH