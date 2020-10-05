Ali Gültiken: ''Beşiktaş için çok tehlikeli ve kötü bir şey...''
Ali Gültiken, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.
GÜNDEM 05.10.2020, 00:15
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TRT'de yayınlanan Stadyum programında Beşiktaş'ın 1-0 mağlup ayrıldığı Gençlerbirliği maçını değerlendiren Ali Gültiken, Beşiktaş için tehlikeli bir duruma parmak bastı.
Beşiktaşlı oyuncuların olumsuz gidişe reaksiyon vermediğine dikkat çeken Gültiekn ileriye dönük bu durumun tehlikeli olduğunu belirtti. Ali Gültiken'in detaylı açıklamalarına videodan ulaşabilirsiniz.