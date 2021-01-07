Ali Ece: Zirve performans

Kayserispor–Beşiktaş maç yazımda gecenin sorusu olarak "Sergen hocanın Oğuzhan'ı daha önce direkt kötü bir maç çıkartan Mensah'ın yerine oyuna alması kilidi daha önceden açan hamle olmaz mıydı?" diye sormuştum. Sergen hoca o maçtan sonra öncelikle rakibin kontralarını kesmek için Necip'i tercih ettiğini açıklamıştı. Rizespor maçında ise rotasyonun yanı sıra top Beşiktaş'a geçince 5 defans artı 2 defansif orta saha ile oynayan rakibin kilidini açacak bir çilingir gerekiyordu. Henüz 16. dakikada Aboubakar'ı kaçırdığı pasta Oğuzhan çilingirliğe tekrar hazır olduğunu gösterdi. 3 dakika sonra Sergen Yalçın'ın "En çok çalıştığımız pozisyonlardan birisi" diye tabir ettiği şekilde Oğuzhan arka direkteki Larin'e asistini yaparak gol perdesini de açtı. Larin ayrıca Belçika'daki kiralık döneminde çok geliştirdiği takipçiliği ile ekstra üç gole daha imza atmayı başardı. Aboubakar ise gol atmasa bile takımın hücumunu sırtında taşımaya devam etti. Bireyler bir yana 3 yıl sonra en güçlü takım oyununu oynayan Beşiktaş takımı bu!

Gecenin sorusu

Bu maçtaki Oğuzhan, Kayserispor maçındaki Mensah'ın bariz önünde, acaba Sergen Yalçın, Hatayspor maçında Josef-Atiba-Oğuzhan'ı ideal merkez orta saha 3'lüsü olarak sahaya sürer mi?

Maçın starı

Larin, Ali Gültiken'den beri Beşiktaş formasıyla ligde bir maçta 4 gol atan ilk oyuncu oldu, bu Larin kadar onu bu taktiksel role özenle hazırlayan Sergen Yalçın'ın da starlığı! Oğuzhan da çok iyiydi lakin daha bile iyisini daha önce yapmışlığı var ve yine yapabilecek konsantrasyonu geri kazanması en önemlisi. Hasiç'in golü de yıldız adayı golü!

Maçın olayı

Sergen Yalçın'ın Oğuzhan Özyakup'u özel kaliteli fabrika ayarlarına döndürmesi. Larin, Rıdvan, Necip, Ersin başta olmak üzere Sergen Yalçın birçok oyuncuya zirve yaptırdı. Aboubakar, Oğuzhan, Vida, Welinton'u toparlayıp yüksek verim alması da büyük teknik direktörlük katkısı.

Kısa mesaj

Beşiktaş birçok oyuncunun performansını çok yükselten Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisine dönüştü. Devre arasında gerçek anlamda nokta transferler yapılırsa en güçlüsüne dönüşebilir. (Ali Ece / Fanatik)