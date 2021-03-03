Ali Ece: Utku, Atiba, Vida, Welinton...

Beşiktaş’ın stoperleri öne çıkartıp üçgenler oluşturarak sahaya yansıttığı hücum sürekliliği, ligde en çok gol atan takım olmalarını sağlayan ana strateji. Bu hücum sürekliliğini sağlamak amacıyla Sergen Yalçın bazen orta üçlüde kariyerinde daha çok defansif ağırlıklı orta saha oynamış üç ismi birden sahaya sürebiliyor: Buradaki amacı dönenleri sürekli toplayarak hücumları tazelemek ve total kontrol oyunu oynamak. Ancak dün gece ilk yarıda Atiba-Josef-Necip üçlüsü dönenleri yeteri kadar toplayamadılar. 24’te Utku’nun kritik kurtarışı bu durumun turnusol kâğıdı niteliğindeydi. Utku maçın kalanında iki kritik kurtarış daha yaptı çünkü Beşiktaş ilk yarının ilk 20 ve ikinci yarının ilk 20 dakikası hariç bu sezonki oyun kalitesi ortalamasının altında kaldı. İkinci yarıda Necip yerine Mensah girince Atiba doğal mevkisine geçti ve geriden ekstra ofansif koşusuyla kilidi açan isim oldu. Vida ve Welinton’a ekstra iş düşen son bölümde iki stoper de çok başarılı kritik müdahaleler yaparak Utku ile beraber 3 puanı İstanbul’a sırtında taşıyan isimler oldular.

Gecenin sorusu

Sevgili Halis Özkahya, vücut dilin adeta “Hakemlik yaparken hiç zevk almıyorum” diye bağırırken uzun yıllar devam etmeyi düşünüyor musun? Sevmeden bir iş bu kadar uzun süre yapılır mı? Teknik direktörler, oyuncular sana hiç güvenmiyorlar; bu seni hiç rahatsız etmiyor mu?

Maçın starı

Atiba dar açıdan çok usta bir vuruşla maçın tek golünü attı, özellikle ikinci yarının tamamında sahaya damgasını vurdu. Kaleci Utku ve önündeki iki stoper Vida ve Welinton Beşiktaş’ın 3 puanı elinde tutmasını sağladılar.

Maçın olayı

Kaleci Ertaç’ın Beşiktaş’ın kontratağını keser kesmez derme çatma orta sahacı driplingleriyle takımını “kontra” kontratağa çıkarması.

Kısa mesaj

Bir ligde bu kadar az sayıda güvenilir hakem varken bu kadar çok sayıda takım dolayısıyla bu kadar çok maç olmaz. Zorlarsan da kalite ister istemez düşer. Misal uzun süre kötü olan Malatya zemini göreceli düzelmişti ama o da aşırı yoğun fikstüre dayanamayıp 70 sonrası yine bozuldu. (ALİ ECE / FANATİK)