Ali Ece: Sadece kazanmayı hedefledi

İyice artan hakem hataları ve aşırı sıkışık fikstür bir araya gelince, bir yerden sonra Sergen Yalçın sadece 3 puanı hedefledi. Değişiklikleri de buna göre yaptı. Beşiktaş’ın en iyileri Rosier, Welinton ve Josef’ti.

İlk 45’te ofansif açıdan yeteri kadar üretken bir Beşiktaş izleyemedik. Devre bittiğinde Beşiktaş’tan gol beklentisi bayağı düşük çıktı ama aslında Siyah-Beyazlılar, Larin’in kafa vuruşunda golü bulmuştu! Pozisyon için “Yüzde 100 hatalı karar, kesin goldü” demiyorum ama VAR’dan bakmaya değecek kadar hakem takdiri gerektiren ‘fifti fifti’ bir pozisyondu. Ancak nedense Özkahya, pozisyon sonlanmadan düdük çalınca VAR protokolü taca çıktı!

Çevre kontrolü garip

Bu pozisyon sadece tartışmalı olsa da Halis Özkahya’nın ilk yarıdaki tartışmasız büyük hatasından Beşiktaş neredeyse gol yiyordu. Larin ile kafa kafaya çarpışan Kitsiou kenara çizgi dışına gelmişti ancak Halis Özkahya’nın arkası dönükken birdenatağının geliştiği kanattan oyuna depar atarak girdi! Özkahya’nın çevre kontrolü bir garip: Top kendisine iki kez çarpınca hava atışı yapmak zorunda kaldı!

Larin ilk yarı iyiydi

Son günlerde iyice artan hakem hataları ile aşırı sıkışık fikstür bir araya gelince bir yerden sonra Sergen Yalçın sadece 3 puanı hedefledi, oyuncu değişikliklerini de buna göre yaptı. Vida’nın ekstra gol katkısı önemli, duran toptan milimetrik bir asist yapan Ghezzal ise belki de en durgun maçını oynadı ama yine skora büyük katkı yapmış oldu. Beşiktaş’ın en iyileri ise Rosier, Welinton ve Josef’ti. Larin de maçın özellikle ilk yarısında iyi işler yaptı.

Ali Ece / Fanatik