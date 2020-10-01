Ali Ece, olası Rosier transferini yorumladı! "Rosier yetenekli, ihtiyaç fazlası"

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın Sporting CP forması giyen Valentin Rosier ile anlaşma vardığı gelen transfer haberleri arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ın sağ bek transferinde çok geç kalındığını ifade eden, "Rosier yetenekli bir oyuncu. İlk yapmamız gereken tanımlama daha çok ofansif sağ bek oyuncusu. Uzun süredir ihtiyaç fazlası Sporting ile bir türlü maç temposu yakalayamadı. Yolu Türkiye'ye düşmek üzere" diyelim" dedi.

Beşiktaş'ın hiç sağ beki olmadığını söyleyen Ali Ece, "Necip sağ bek de niye Dani Alves gibi oynamıyorsun diyecek değilim. Andreas Beck kadar da oynamıyorsun diyecek kadar insafsız değilim. Bütün faturayı ona çıkarmak yanlış. Planlamayı iyi yapacaksın. Gökhan Gönül'ün gideceği belliydi en az 5 tane sağ bek adayı olmalıydı çok geç kalındı. Şampiyonlar Ligi'nden de UEFA Avrupa Ligi'nden de elenme sebebi sağ bek sorunu" dedi.