Ali Ece: Kusura bakma hocam!

Gaziantep’e karşı topu çabuk geri kazanmadan ve atak sürekliliği sağlamadan oynayarak galibiyet beklemek adeta Godot’yu beklemek! Sumudica’nın hızlıca çoğalabilen tertibine karşı topu hızlı çevirip boşlukları görmek gerekirken Beşiktaş ilk 45’in 43’ünde tam tersini yaptı. Yine de oyundan çıkanlar Oğuzhan ve Dorukhan olmamalıydı. Oğuzhan, yerine öne atılan Atiba’ya veya Mensah’a göre topu daha fazla hızlandırma potansiyeline sahip oyuncuydu. Dorukhan da topu daha hızlı geri kazanma dalında en mahir oyuncu. Asıl sorun farklı: Beşiktaş geri 4’lüsünde Rosier dışında iyi performans sergileyen herhangi bir oyuncu yok! Yenilen ilk gol en başta Welinton yerine oyuna giren Montero’nun pozisyon alma ve markaj hatası. 2. gol onun veya menajeri ve gizli (!) ortaklarının aldığı yüksek maaşın karşılığını kuruş veremeyerek adamını kaçıran Vida ile ofsaytı bozan Montero’nun ortak hatası. Gerisi maalesef Sergen hocanın tercih hataları!

Gecenin sorusu

Montero, Welinton’dan ne kadar iyi veya kötü? Sezon başında Welinton kötüydü ama Malatya maçındaki Welinton dün geceki Montero’dan en azından daha az kötü değil miydi?

Maçın starı

Maxim, Gaziantep’e farklı bir boyut katıyor. Beşiktaş’ta da çıkana kadar Larin ve sonuna kadar Rosier iyiydi.

Maçın olayı

İlk yarıda Ersin’in gerçekten faul yaptığı pozisyonu kartsız faulsüz es geçen “Orhan Pamuk” Uğurlu’nun fifti fifti pozisyonda Ersin’e kırmızı göstermesi. Kendisi, “Yaşar Kemal” adını hak etmiyor çünkü büyük yazarın standart bir kalitesi vardı!

Kısa mesaj

Sergen hocam, onu ne kadar sevdiğimi saydığımı çok iyi bilir ancak maalesef bu yenilgi ona da yazar! Devre arasında Oğuzhan ve Dorukhan’ın ikisini birden çıkarmak panik değişiklikti. Ayrıca N’Sakala’nın Rıdvan’a göre artısı nedir, ne değildir çok tartışılır!

Ali Ece / Fanatik