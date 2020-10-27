Ali Ece: Kötünün iyisi?

Beşiktaş, Josef kırmızı görmeden önce 3-0 öne geçtiğinde çok mu iyiydi? 22 gün önceki kadar kötü değildi ancak Denizlispor özellikle maç 11’e 11 devam ederken bayağı kötüydü.

Beşiktaş’ta iyi olan iki, çok iyi olan bir nokta var: Josef atıldıktan sonra 3-0’dan maçı vermemek kötünün iyisi, Ghezzal-Rosier kanadı 22 gün öncesine göre iyi bir seviye yükselmesi, bir de Aboubakar Karagümrük hazırlık maçında verdiği güçlü sinyaldeki gibi Beşiktaş adına çok iyi olan tek şey! Atiba’nın golü büyük oranda Aboubakar’ın hareketliliği ile zenginleştirdiği üstün oyun vizyonu kalitesi sayesinde geldi.

11’e 11’ken Josef, çapa rolünde takım boyunu ve pres mesafesini iyi ayarladı, Denizlispor’un kötü olmasından da faydalanarak Beşiktaş uzun süre rakip oyuncuları ceza alanında topla buluşturmadı. 11’e 10 oynanan bölüm ise Beşiktaş için gerilim filminden hallice!

Gecenin sorusu

Rosier, Ağustos’ta da aynı mali şartlarda kadroya katılabilirdi. Peki, Rosier sezon başında gelseydi en azından UEFA’da yola devam edilmez miydi?

Aboubakar’ın Türkiye Süper Ligi’ndeki en önemli rakibi sakatlıklar, sezon boyu onları ekarte ederse Beşiktaş için tünelin ucundaki ışık gibi olabilir. Tabii takım arkadaşlarının da ofansif verimi Aboubakar seviyesine yaklaşmalı!

Maçın olayı

Aboubakar’ın 43’te topu saklayıp üstüne takım arkadaşını kaçıran topuk pası çok kaliteliydi. Bu kalite 90 dakikaya takım boyutunda yayılamadığı için de son bölümde Beşiktaş büyük sıkıntı yaşadı.

Kısa mesaj

Teknik heyetin daha da çok çalışıp form grafiğini yeterli seviyede bulmadığı için 11’de şans vermediği Ljajiç, Oğuzhan ve hatta Güven gibi isimlerin form seviyelerini bir şekilde yükseltmesi gerek.

Ali Ece / Fanatik