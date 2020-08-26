Ali Ece: Hazırlıksız

Beşiktaş’ın bu kadar kritik bir resmi maçtan önce hiç hazırlık maçı yapmamasının ne kadar büyük bir hata olduğunu maalesef maçın ilk düdüğünden itibaren gördük. Hâlihazırda ilk 11’de geçen sezon Beşiktaş forması giymemiş 4 oyuncu (Larin, Welinton, N’Sakala, Mensah) varken her şeyden önce oyuncuların birbirlerine adapte olabilmesi için hazırlık maçı yapmak gerekirdi. Bu kritik ön elemeden önce iki hazırlık maçı yapan PAOK ayrıca Beşiktaş’ın zayıf yönünü de maalesef çok iyi analiz etmiş: Savunmasını önde kuran Beşiktaş’ın sağ bekte gerçek bir sağ bekle sahaya çıkmaması, PAOK’un hızlı genç yeteneği Tzolis’in ilk yarıya damga vurmasına sebep oldu. Lens’in gole sebep olan hatalarından daha büyük hata varsa o da bu maç kadrosundan Lens’i sağ bek oynatmak zorunda kalmaktı! İkinci yarıda Necip’in sağ beke geçmesinden sonra arıza biraz giderilse de Beşiktaş’ın oyunda kalmasını sağlayan genç Ersin’in kurtarışları ve Oğuzhan’ın oyuna girmesi oldu.

Daha güçlü olabilirler

2015-16 model kaliteli anahtar paslarından atan Oğuzhan, sakatlığını atlatan Dorukhan ve takıma daha fazla adapte olduğunda Mensah halihazırdaki Beşiktaş’ınatardamarı Atiba ile birlikte güçlü bir orta saha oluşturabilirler. Lakin savunma ve hücum hattı hem eksik, hem de şimdilik yetersiz. Oyunun son çeyreğinde gerekli temponun inşa edilememesinin sebebi, ilk 75 dakikada savunma ve hücumdaki tercih hataları nedeniyle zaten yüzde 100 hazır olmayan oyuncuların çok fazla geri ve ileri koşmak zorunda kalıp ekstra yıpranmalarıydı.

Ali Ece / Fanatik