Ali Ece: Doğru plân, iyi uygulama
Beşiktaş ligin ilk haftasında zorlu deplasmanda Trabzonspor'u 3 golle 3-1 yenmeyi başardı. Ali Ece gazetesi Fanatik'te karşılaşmayı değerlendirdi.
Sörloth sadece kendi attığı gollerle değil aynı zamanda yerleşik savunmalar karşısında boş alan açılmasını sağlayan toplu ve topsuz aksiyonlarıyla da Trabzonspor’un gol atmasını sağlayan 1 numaralı faktördü. Ekuban, Sörloth’un yerine geçince Ekuban’ın yeri de dolmadı, o da etkili olamadı. Ev sahibi, ilk 45’te orta sahadan hücuma geçişlerde sadece Nwakaeme’nin ayağına baktı, kolektif açıdan yeteri kadar etkili olamadı. 81. dakikada sadece 7 kez Beşiktaş ceza alanında topla buluşabilmişlerdi.
Boyd’tan görülmemiş vuruş
N’Sakala ekstra oynadı
Flavio’nun korner öncesi hatası da ekstraydı. Beşiktaş’ta ise N’Sakala ekstra iyi oynayanların başında geliyor. Genç kaleci Ersin önünde stoperi varken kaleden çıkmaması gerektiğini bu maçta öğrenmiştir! Necip yine iyi niyetle çabaladı o ayrı, lakin orijinal mevkisi sağ bek olan iyi bir oyuncu ve Larin’de eksik olan özelliklere sahip bir santrfora Beşiktaş’ın mutlaka ihtiyacı var.
Ali Ece / Fanatik