Ali Ece: Doğru plân, iyi uygulama

Sörloth sadece kendi attığı gollerle değil aynı zamanda yerleşik savunmalar karşısında boş alan açılmasını sağlayan toplu ve topsuz aksiyonlarıyla da Trabzonspor’un gol atmasını sağlayan 1 numaralı faktördü. Ekuban, Sörloth’un yerine geçince Ekuban’ın yeri de dolmadı, o da etkili olamadı. Ev sahibi, ilk 45’te orta sahadan hücuma geçişlerde sadece Nwakaeme’nin ayağına baktı, kolektif açıdan yeteri kadar etkili olamadı. 81. dakikada sadece 7 kez Beşiktaş ceza alanında topla buluşabilmişlerdi.

Boyd’tan görülmemiş vuruş

Sergen Yalçın-Murat Şahin ikilisi ise kendi eksiklerini gerçekçi şekilde analiz ederek öncelikle eksiklerin üstünü kolektif şekilde örtmek için daha geçiş oyunu ağırlıklı bir planla Beşiktaş’ı sahaya sürdüler. Nwakaeme’yi etkisizleştirmek adına Hasiç’in sağ ön kadar ikinci bir sağ bek gibi yaptığı defansif yardımın katkısı, bu planın özeti niteliğindeydi. Tabii ki Beşiktaş’ı öne geçiren golde Boyd’un ondan daha önce pek görmediğimiz cinsten vuruşu ekstraydı.

N’Sakala ekstra oynadı

Flavio’nun korner öncesi hatası da ekstraydı. Beşiktaş’ta ise N’Sakala ekstra iyi oynayanların başında geliyor. Genç kaleci Ersin önünde stoperi varken kaleden çıkmaması gerektiğini bu maçta öğrenmiştir! Necip yine iyi niyetle çabaladı o ayrı, lakin orijinal mevkisi sağ bek olan iyi bir oyuncu ve Larin’de eksik olan özelliklere sahip bir santrfora Beşiktaş’ın mutlaka ihtiyacı var.

Ali Ece / Fanatik