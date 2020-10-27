Ali Ece'den Josef de Souza yorumu; ''Mıknatıs gibi çekiyor''

Süper Ligde Pazartesi akşamı'a konuk oldu. Beşiktaş karşılaşmayı 3-2 kazanarak puanını 7'ye yükseltirken goller Atiba, Aboubakar ve Larin'den geldi. Siyah Beyazlılardade Souza ikinci yarıda kırmızı kart gördü.

Ali Ece, Beşiktaş'ta orta sahaya güç katan Josef de Souza'yı yorumladı. Ali Ece, Josef'in tam bir çapa olduğunu ve Beşiktaş için lazım bir isim olduğunu söyledi. Ali Ece'nin tüm yorumunu videodan takip edebilirsiniz.