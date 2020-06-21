Ali Ece: Burak-Ljajic geri dönünce

Bu kez 11’de şans verilen Adem Ljajic maça çok iyi başladı. İlk gol pozisyonundaki ayak değiştirme çalımı gibi özel teknik yeteneklerini konuşturdu, artı top rakipteyken de takımı organize etti. Yeniden formayı sahiplenmeye başladığını ve özel yetenekleriyle Beşiktaş’a katabileceği özel kaliteyi gösterdi. Burak’ın fırsatçılığını konuşturduğu golü hazırlayan arka direğe gönderdiği diyagonal topu da çok iyiydi Llajiç’in. İkinci kez 11’de başlayan Rıdvan hücumda iyiydi, savunmadaysa birkaç telaşlı hareket yaptı ama böyle böyle tecrübelenecek, çalıştığı ölçüde gelişecek. Diğer genç yetenek Ersin’in 39 ve 83’teki kurtarışları fiziksel ve fundamental açıdan ne kadar üstüne düşmeye değer bir kaleci kumaşına sahip olduğunu gösteren cinstendi. 2. yarıda Atiba’nın 40 yılın başı yaptığı kötü pas hatasından skor 1-1’e geldi. Sonrasında ise yine Llajic-Burak ortaklığında gol şov izledik. Gökhan’ın golü güçlü oyun karakterinin sonucuydu, N’Koudou’nun golü muhteşemdi, Diaby bile güzel gol attı!

Gecenin sorusu

Sözde Alman sözde kalecinin saçmalıklarından sonra Ersin’in kurtarışlarında kendi çocuğu kaledeymiş gibi mutlu olmayan Beşiktaşlı var mıdır ki?

Maçın starı

Adem Ljajic geçen sezonun ikinci yarısındaki üst düzey katkısını yaptı, fabrika yetenek ayarlarına döndü. O yetenekler bu kadro için çok değerli.

Maçın olayı

Seyircisiz maçta Demba Ba, üstüne atılan su şişesiyle sakatlandıktan sonra bu kez de havai fişeklere sebep maç doğru dürüst başlayamadı!

Kısa mesaj

Maçtan önce Sergen Yalçın’ın “Neden daha fazla genç oyuncuya şans vermiyorsunuz?” sorusuna cevabı son derece tutarlı. Şampiyon oldukça, genç yeteneğin değeri Ajax örneğindeki gibi artar, geliriyle yenilerini geliştirirsin.

Ali Ece / Fanatik