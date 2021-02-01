Ali Ece: Beşiktaş mancınıkla şut çekse Uğurcan yine kurtarabilirdi

Bu hafta ligde oynanan diğer maçların ortalamasının üstünde kalitede bir maç izledik. İki takım ilk 45’te toplamda 23 kez rakip ceza alanında topla buluştular. Uğurcan ve Ersin’in üstün kalecilik maharetleri olmasa çok daha gollü bir devre olabilirdi. Uğurcan zaten birkaç sezondur ligde kendi yaş grubunun en iyi Türk kalecisi. Ersin’in forma şansı bulmasının üzerinden henüz 1 yıl bile geçmeden adının Uğurcan ile aynı cümlede geçmesi bile ne kadar geliştiğinin en önemli göstergesi. Devre sonunda Trabzonspor’un skoru 1-1’e getirdiği golde Ersin’in yapabileceği hiçbir şey yoktu çünkü daha önce buna benzer bir kendi kalesine “tiki taka” golüne şahit olmadık!

Atiba eksik kalınca

Belki de ilk yarıda Nwakaeme merkezli Trabzonspor geçişlerine farklı bir önlem almak gerekiyordu ya da ilk kez Atiba yıllardır kendi standardının altında bir performans sergilediği için deyediği gol dışında da rakibe ekstra pozisyonlar verdi. Aboubakar’ın gol olan kafası, Rosier’nin sağdan sol direk dibindeki Larin’e attığı yerden pas, Mensah’ın dripling üstü plasesi zaten Beşiktaş’ı liderliğe taşıyan kolektif hücum gücünün numuneleriydi. 2. yarıda da Beşiktaş 11 kişi oynarken de 10 kişi kalınca da birçok pozisyon üretti ancak Uğurcan öyle kudretli bir kalecilik performansı sergiledi ki Siyah-Beyazlı oyuncular kaleye krampon yerine mancınıkla şut çekse yine kurtarabilirdi!

Avcı toparladı ama...

Uğurcan’ın eldivenleriyle sergilediği büyüleyiciliği kramponla sergileyen ise paslaşılarak kullanılan korner sonrası Aboubakar’a Cruyff dönüşü ile çalım atan Nwakaeme oldu! Abdullah Avcı, Trabzonspor’u iyi toparladı lakin dün gece tutanı ve çalım büyücüsünün ekstra farkıyla da 3 puanı aldı! (ALİ ECE / FANATİK)