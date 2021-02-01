Ali Ece: Beşiktaş mancınıkla şut çekse Uğurcan yine kurtarabilirdi
Bu hafta ligde oynanan diğer maçların ortalamasının üstünde kalitede bir maç izledik.
Bu hafta ligde oynanan diğer maçların ortalamasının üstünde kalitede bir maç izledik. İki takım ilk 45’te toplamda 23 kez rakip ceza alanında topla buluştular. Uğurcan ve Ersin’in üstün kalecilik maharetleri olmasa çok daha gollü bir devre olabilirdi. Uğurcan zaten birkaç sezondur ligde kendi yaş grubunun en iyi Türk kalecisi. Ersin’in forma şansı bulmasının üzerinden henüz 1 yıl bile geçmeden adının Uğurcan ile aynı cümlede geçmesi bile ne kadar geliştiğinin en önemli göstergesi. Devre sonunda Trabzonspor’un skoru 1-1’e getirdiği golde Ersin’in yapabileceği hiçbir şey yoktu çünkü daha önce buna benzer bir kendi kalesine “tiki taka” golüne şahit olmadık!
Atiba eksik kalınca
Avcı toparladı ama...
Uğurcan’ın eldivenleriyle sergilediği büyüleyiciliği kramponla sergileyen ise paslaşılarak kullanılan korner sonrası Aboubakar’a Cruyff dönüşü ile çalım atan Nwakaeme oldu! Abdullah Avcı, Trabzonspor’u iyi toparladı lakin dün gece tutanı ve çalım büyücüsünün ekstra farkıyla da 3 puanı aldı! (ALİ ECE / FANATİK)