Ali Ece: Beşiktaş istediğini aldı
Beşiktaş 86. dakikada rakip ceza alanında 6 kez topla buluşmuştu, yani Beşiktaş, Malatya deplasmanında iyi oynadı mı? Hayır ama istediğini aldı mı, fazlasıyla aldı.
Beşiktaş 86. dakikada rakip ceza alanında 6 kez topla buluşmuştu, yani Beşiktaş, Malatya deplasmanında iyi oynadı mı? Hayır ama istediğini aldı mı, fazlasıyla aldı. Bu kadar eksik bir oyuncu kadrosuyla Beşiktaş daha iyi oynayabilir miydi? Kesinlikle hayır, belki Atiba, Llajiç ve Burak Yılmaz’ın 3’ü bile aynı anda sahada olsa bu zeminde iyi top oynamak normal zeminde Diaby’nin Beşiktaş standardında oynaması kadar zor! Sergen hoca maçtan önce, "4-4-2 ile 4-6-0 arası bir oyun oynayacağız" dedi. İlk yarıda ise Beşiktaş pratikte 4-4-0 oynadı.
Aksiyonlar etkili oldu
Batuhan olmaya gerek yok
Gerisi tecrübe ve çalışmaya devam etmekle gelebilir. Beşiktaş 1-0 öne geçtikten sonra Güven boştaki oyuncu, Diaby bile olsa pası vermeliydi. Sevgili Güven, Batuhan Karadeniz’liğin lüzumu yok, golü atmak yerine golün asistini yapsan da karın kaslarını gösterebilirsin. Kalan 2 maçta ha 4 asist yapmışsın ha 4 gol atmışsın, mühim olan giydiğin formanın kazanmasına katkı vermek.
Ali Ece / Fanatik