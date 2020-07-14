Ali Ece: Beşiktaş istediğini aldı

Beşiktaş 86. dakikada rakip ceza alanında 6 kez topla buluşmuştu, yani Beşiktaş, Malatya deplasmanında iyi oynadı mı? Hayır ama istediğini aldı mı, fazlasıyla aldı. Bu kadar eksik bir oyuncu kadrosuyla Beşiktaş daha iyi oynayabilir miydi? Kesinlikle hayır, belki Atiba, Llajiç ve Burak Yılmaz’ın 3’ü bile aynı anda sahada olsa bu zeminde iyi top oynamak normal zeminde Diaby’nin Beşiktaş standardında oynaması kadar zor! Sergen hoca maçtan önce, "4-4-2 ile 4-6-0 arası bir oyun oynayacağız" dedi. İlk yarıda ise Beşiktaş pratikte 4-4-0 oynadı.

Aksiyonlar etkili oldu

Ön tarafta etkili olamadığı gibi ilk 20 dakika Atiba’sızlığın kaçınılmaz yan etkisi olarak kendi yarı alanından iyi top da çıkaramadı. 30-40 arası bu top çıkarma sorununu çözüp üstüne topa çok dominant şekilde sahip olsa da ilk isabetli şutu ceza alanı dışından N'Koudou’dan geldi. Bir de Caner’in kenar aksiyonlarıyla etkili oldu. Genç Ersin zaman zaman kritik kurtarışlar yaptı bazen de kendinden önceki çakma eldivenin aksine yapması gerekeni yaptı. Ersin’in yan topları, cepheden gelen toplardaki refleksleri kumaş olarak fena değil sadece ekstra çalışarak mutlaka ayaklarını geliştirmesi gerekiyor.

Batuhan olmaya gerek yok

Gerisi tecrübe ve çalışmaya devam etmekle gelebilir. Beşiktaş 1-0 öne geçtikten sonra Güven boştaki oyuncu, Diaby bile olsa pası vermeliydi. Sevgili Güven, Batuhan Karadeniz’liğin lüzumu yok, golü atmak yerine golün asistini yapsan da karın kaslarını gösterebilirsin. Kalan 2 maçta ha 4 asist yapmışsın ha 4 gol atmışsın, mühim olan giydiğin formanın kazanmasına katkı vermek.

Ali Ece / Fanatik