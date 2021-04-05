Ali Ece: Atiba'ya yazık

Hem bizzat en çok gol atan hem de takımın gol atması için her şeyi yapan oyuncun Aboubakar ile asist kralın Ghezzal yokken hücumda zorlanman kaçınılmazdı. Bir de takımın üçüncü en değerli hücum silahı Rosier asıl yeri bekten bir öne açığa kaydırılınca Beşiktaş uzun süredir en verimsiz ilk 45 dakikasını oynadı. O 45 dakikada bile Larin ile 2 gol bulabilirdi: Larin ne kadar gelişirse gelişsin Aboubakar’ın merkez rolünden çok Aboubakar veya Cenk’in solunda yardımcı forvet rolünde daha verimli. Tabela 83. dakikayı gösterdiğinde Beşiktaş tam 25 kez Kasımpaşa ceza alanı içinde topla buluşmuştu yani Aboubakar veya Cenk olsaydı golü çoktan bulabilirdi. Yine de oyun kalitesi, 57’de Gökhan Töre girip Rosier asıl yerine geçene kadar bu sezonki lig performansı ortalamasının gerisinde kaldı. Aytaç’ın golünde Ersin’in yapabileceği bir şey yoktu gerçekten de mükemmel bir şuttu zaten Ersin penaltıyı çok başarılı bir şekilde kurtararak Beşiktaş’ı en azından skor olarak oyunda tuttu.

60’ta Necip’e çok sert müdahale yapan Aytaç ikinci sarıyı görmeliydi ki bir süre sonra onu oyunda tutan Halil Umut Meler yerine bizzat teknik direktörü Şenol Can oyundan alarak Kasımpaşa lehine en doğrusunu yaptı. Atiba’nın olağanüstü mücadelesine yazık oldu, Töre etkiliydi ama daha da etkili olabilecek bir oyuncu; Oğuzhan ise çok daha etkili oynamalı ve kalan maçlarda en azından Ljajiç’e alternatif olabilmeli. Ghezzal yokken Ljajiç’in kreatif açıdan inisiyatif alması gerekirdi, 44. dakika hariç hiç etkili olamadı. (ALİ ECE FANATİK)