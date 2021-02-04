Ali Ece: Antalya Seddi

Ersun Yanal, Antalyaspor’a kariyerinin çoğunluğunda çalıştırdığı takımlara oynattığı oyunun 180 derece tersini oynatıyor. Büyük ihtimalle bu kadro ve konjonktürde bu ‘Antalya Seddi’ oyununa mecbur. Bu zeminde 5-4-1 gibi dizilerek derin savunma yapan bir takımı açmak kolay değil, evet. Lakin Beşiktaş ilk 57 dakikada sanki mecburmuşçasına sürekli erken orta denedi. Bu maça kadar ortalardan en çok gol bulan takım Beşiktaş olsa da bunların çoğu erken orta değildi, seri pas alışverişi sonrası yarım alanlardan demarke vaziyetteki forvetlere gönderilen toplardı. İlk 57 dakika sahada olmayan Ghezzal’ın çizgiden ortaya doğru kat ederek yarım alanlarda teknik becerisi sayesinde yönlendirdiği toplar golle sonuçlanıyordu.

Ghezzal, Oğuzhan ve Mensah girene kadar Beşiktaş pas temposunu yükseltemedi, pasla rakip kaleye yeterince etkili gidemedi. İlk 45’te Beşiktaş’ın en net pozisyonu tam saha pres sonucu geldi ancak Larin sadece kötü bir vuruş değil kötü bir tercihle de pozisyonu harcadı. Top Larin’e geldiğinde daha müsait pozisyonda olan birçok arkadaşı vardı, onları görmeli, bulmalıydı! Bu tip rakiplere karşı ilk gol ekstra önemli yoksa dün geceki gibi dakikalar geçtikçe rakibin direnci ekstra artabiliyor.

Gecenin sorusu

Hakem 90’da artı 7 dakika süre eklemişken kalan bölümde 10 kişi olup tamamen ceza alanına kapanmış rakibe karşı sadece orta yaparak hücum edilir mi? Beşiktaş yerden seri pasla defalarca rakiplerine gol atmayı başarmışken sonlarda bunu neden ısrarla denemedi?

Maçın starı

Geçen yıl ara transferde Beşiktaş’ın adeta kapısından dönen 19 yaşındaki Gökdeniz yine Beşiktaş’a golünü atmayı başardı. Attığı golden de öte 90 dakikanın %90’ında savunma yapan bir takımda topla her buluştuğunda etkili oldu.

Maçın olayı

Antalyaspor’un Beşiktaş ceza alanında topla buluştuğu ilk pozisyonda golü atması. Soldan orta yapılırken gelen topa vurabilecek tek hücumcu varken neden Beşiktaş savunmasından hiç kimse o oyuncuyu marke etmeye çalışmaz ki?

Kısa mesaj

Beşiktaş sezonun ilk yarısında ekstradan puanlar kaybettiği Konyaspor ve Gençlerbirliği’ni üst üste yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak zorunda. Bunu başarması için de ligde 9’da 8 galibiyet aldığı periyottaki fabrika ayarlarına geri dönmesi şart.

ALİ ECE / FANATİK