Ali Ece: 68’den önce 68’den sonra

Beşiktaş, Trabzon’da ‘doğru oyun’u oynamıştı. Bu kez Antalyaspor’a karşı daha ‘büyük oyun’u oynaması gerekiyordu. İlk 45’te bunu başardı: Topa yüzde 70 oranda sahip olmakla kalmadı, ortalama 4.5 dakikada 1 rakip ceza alanında topla buluştu. Bunlardan birinde Necip’in sağ bek ofansif tekniğinden çok ‘acil görev adamı hırsı, motivasyonu’yla yaptığı çizgiden arka direğe kafayla aşırtma asisti sonucu gol geldi. İlk 45’te Beşiktaş adına top tekniği en etkileyici isim ise dar alanda top ayağına adeta yapışan Hasiç’ti. 2. yarıda ise Beşiktaş’ın oyun kalitesi kademe kademe düştü. Dorukhan’ın çıkışıyla orta saha dinamizmi eksildi ve Antalyaspor önce oyuna ortak oldu sonra da Gökdeniz Bayrakdar’ın dar alan yetenek gösterisi sonucu beraberliği yakaladı. Beşiktaş’ın daha ‘büyük oyun’u 90 dakikaya yayması için artık transferlerin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler özellikle son 10 dakika adeta mavi ekran verdi!

Gecenin sorusu

Şubat ayında Beşiktaş ile görüşüp prensipte anlaştığı yazılan Gökdeniz Bayrakdar’ın transferi neden gerçekleşmemişti? Bu maçta gol atmasaydı bile bu sorunun cevabını uzun süredir merak ediyorum.

Maçın starı

Necip’in kafayla asisti eşine az rastlanır cinsten. Kocaelispor’da 3. ligde uçan Gökdeniz Bayrakdar’ın da Hasiç’in de yetenekleri yaş kategorilerine göre lig ortalamasının üstünde.

Maçın olayı

25. dakikada Hasiç dar alanda bir sürü rakibi karşısında tek başına topu adeta ayağına yapıştırıp hocası Sergen Yalçın’ın futbolculuğunu hatırlatan cinsten birkaç saniyelik özel yetenek gösterisi yaptı. Bunu 90 dakika daha verimli yayması için gereken çalışma yapılmalı!

Kısa mesaj

Beşiktaş yönetimi artık transferleri bitirip kadroyu tamamlamalı. Bunu sadece gelecek oyuncular için değil gitmesi gereken oyuncular için de yazıyorum!

Ali Ece / Fanatik