Ali Ece: 1-0’a kadar gayet iyi

Oğuzhan sahaya çıkmadığı 35 günü çok iyi hazırlanarak geçirmiş: Gerçekten Beşiktaş’ın dün geceki gibi fiziksel-mental açıdan restore olmuş Oğuzhan’a ihtiyacı var. 16, 17 ve 40. dakikalarda Oğuzhan’ın top rakibe geçer geçmez yaptığı etkili karşı pres ve kaptığı toplar, ilk 5 maçtaki Beşiktaş orta sahalarından ve daha önceki iki sezonki Oğuzhan’dan farklı ekstra bir katkı sağladı. İlk yarıda karşı pres, Beşiktaş’ın bir numaralı oyun kurucusu olurken 44’te yüzde 78’lik dominant bir topa sahip olma oranı yakalamasını sağladı. İlk 45’teki Malatyaspor ise adeta Hamza “Simeone”oğlu taktiğini uygulayarak devreyi gol yemeden tamamladı.

2. yarıda Beşiktaş ilk 45’teki kadar dominant oynamasa da takıma katılır katılmaz teknik kalite enjekte eden Ghezzal ilk yarıda gol olması için eksik kalan ekstra inceciliği yarım alan asisti ile yaparak kilidi çözdü.

Gecenin sorusu

Beşiktaş 1-0’dan sonra frene bilinçli mi bastı, yoksa 1-0 öne geçene kadar ekstra yorulduğu için mecbur mu kaldı?

Maçın starı

Oğuzhan 70’te çıkana kadar sahanın en iyisiydi. Bu oyununu 90 dakikaya yayabilirse takım ekstra güç kazanır. Rosier-Ghezzal sağ kanadının uyumu da Beşiktaş’ı bir üst seviyeye taşıyor.

Maçın olayı

Eski futbolcusundan, yorumcusuna, taraftarına herkes “Adem Ljajiç neden oynamıyor?” sorusunun cevabını arayıp bazıları birbirine girerken, Ljajiç’in hiçbir şey umurunda değilmiş gibi elleri arkada takılıp ısınmak için bile çaba sarf etmemesi!

Kısa mesaj

Takımda gelişen yönler var, sağ kanat sorunu çözüldü gibi, Aboubakar-Larin’i beraber oynatma planı daha da geliştirilebilir. Oğuzhan’ın dün geceki iyi oyunu Beşiktaş’ın daha büyük ve alternatifli oyun planları oynayabilmesi için olumlu sinyal. Sezon uzun, az ara, çok maç var: İyi olanlar daha iyi, iyi olmayanlar iyi olmak zorunda!

Ali Ece / Fanatik