Alanyaspor başkanından N'Sakala ve Welinton açıklaması

Aytemiz Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun verdiği cevaplar şöyle:

Sözleşmesi bitiyor. Kendisi ile 3-4 defa konuştuk, istediği parayı da verdik. “Tamam, bir de avukatım ile konuşayım” dedi. Sonra geldi, “Benim değerim arttı” dedi ve anlaşmaktan vazgeçti.’ın devreye girdiğini öğrendik. Sözleşmesi bitecek olmasına rağmen Beşiktaş’ın bize haber vermesini isterdim, zaten sonra özür dilediler.

WELİNTON: Sözleşmesi devam ediyor. Sergen Hoca beni 2-3 ay önce aradı, Welinton’u istediklerini söyledi. Daha önce beni, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Ersun Yanal da Welinton için aramıştı. Şu anda Welinton için resmi bir teklif yok.

Kaynak: Milliyet