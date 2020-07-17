Ahmet Nur Çebi: Takıma güvenimiz tam

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecekleri sezonun son derbisini kazanarak 3.’lük şanslarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Çebi, Sergen Yalçın ile pozitif bir hava yakaladıklarını belirtti, “Yılın bu son derbisinde en büyük artımız, hatta avantajımız Sergen Yalçın hocamızdır. Onun kadro tercihleri, oyun sistemi ve motivasyonu en büyük güvencemiz. Derbiyi kazanıp üçüncülüğü kovalayacağız. Tabii ki Sivas’ın ne yapacağı da önemli” dedi.

‘Takıma güvenimiz tam’

Başkan Çebi, çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş’ın ligdeki genel konumunu da değerlendirdi. Süper Lig’in 9. haftasında yönetim olarak göreve geldiklerini hatırlatan Çebi, “O tarihte takım 8. sıradaydı. Hatta 6. haftayı 5 puanla 16. sırada kapatmıştı.

Tüm olumsuzluklara karşın takımın bugün bulunduğu yer bence büyük başarıdır. Bu başarıda Sergen Yalçın hocamızın ve ekibinin katkısı çok büyüktür. Onlara ve oyuncularımıza güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

‘Ruiz sanırım bir kulüple anlaştı’

Sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz’le ilgili dava açacaklarını aktaran Başkan Ahmet Nur Çebi, “Şubat ayına kadar olan tüm alacaklarını ödedik. Kovid-19 nedeniyle UEFA bize futbolcu alacaklarında esneklik tanıdı. Gelin görün ki bitmemiş olan ligde böyle bir tablo yaşadık.

Ruiz için açacağımız davanın lehimize sonuçlanacağına inanıyorum. Kendisi sanırım bir kulüple de anlaştı. Bakalım gittiği yerde bizden kazandığını parayı alabilecek mi” dedi. Çebi, yıllık ücret indirimi konusunda oyunculardan henüz olumlu dönüş almadıklarını da bildirdi.

Kaynak: Skorer / Bilal Meşe