Ahmet Nur Çebi'den yayıncı kuruluşa sert tepki!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni tip koronavirüs sürecinde kulüplere yeterli desteği sağlamadığını söyledi. Çebi, internet üzerinden yapılan kulübün 2020 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında, “İhtiyacımız olduğu bu dönemde TFF’nin yanımızda olması gerekirdi, zerre kadar yanımızda olmamışlardır. UEFA, FIFA nezdinde yaptığımız girişimler, oradan haksız fesihle giden futbolcularımızın yarattığı duruma UEFA ve FIFA’nın kayıtsız kalması, hatta futbolcudan yana tavır alması karşısında TFF’nin girişimleri olmalıydı, maalesef bu girişimler olmamıştır. Olmuşsa sönük kalmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Büyük tepki gösterdi

Yayıncı kuruluşta önceki gün bir spikerin kullandığı ifadelere de tepki gösteren Başkan Çebi, “Hocamız hakkında yayıncı kuruluşta ‘X teknik direktör’ diye bahseden kişiyi kınıyorum. Yayıncı kuruluş, bu kişilere uyarıda bulunmalı. Kimse, Beşiktaş’ın hocasına ‘X’ diyemez. Bizim hocamız 200 tane yayıncı kuruluş eder. Hocama hiçbir kuruluş, ‘X’ diyemez” sözlerini sarf etti.

‘Yüzde 3’e sesleniyorum...’

Siyah-Beyazlılar’da önceki dönemiyle ilgili olarak gelen bir soruya yanıt veren Çebi, “Geçmiş yönetimde görevimi iyi şekilde yaptım. Sürekli ‘Sen de oradaydın’ deniyor. Fikret Orman, seçimden bir hafta önce ‘Çebi, Şenol Güneş ile çalışmadı’ dedi. Ancak başarısızlıklarda ‘O da vardı’ dedi. Şampiyonluklarda ben yokum ama başarısızlıklarda varım! Bizi kasıtlı eleştiren yüzde 3’e sesleniyorum, aklınızı başınıza alın ve mantıklı düşünün. İnceleme raporu açıklanınca benim yanlış işler yapmadığım görülecek” dedi.

(Fanatik)