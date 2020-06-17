Ahmet Nur Çebi'den maaş indirimi açıklaması

Başkan, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde futbolcularla bir araya geldi. Başkan, maaş indirimi konusunda son kararlarını sezon sonunda alacaklarını söyledi. Çebi, “Kulübümüzün mali tablosu ortada. Ödeyemeyeceğimiz paraları vaad etmeyiz. Koronavirüs süreci, dünyayı çok olumsuz etkiledi. Önümüzü görebilmek adına sezon sonunu bekleyelim” diyerek oyuncularına Temmuz sonunu işaret etti.

Kaynak: Fanatik