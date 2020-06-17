Ahmet Nur Çebi'den maaş indirimi açıklaması
Nevzat Demir Tesisleri’nde futbolcularla bir araya gelen Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, maaş indirimi konusunda son kararlarını sezon sonunda alacaklarını söyledi.
GÜNDEM 17.06.2020, 10:30
33
Başkan Ahmet Nur Çebi, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde futbolcularla bir araya geldi. Başkan, maaş indirimi konusunda son kararlarını sezon sonunda alacaklarını söyledi. Çebi, “Kulübümüzün mali tablosu ortada. Ödeyemeyeceğimiz paraları vaad etmeyiz. Koronavirüs süreci, dünyayı çok olumsuz etkiledi. Önümüzü görebilmek adına sezon sonunu bekleyelim” diyerek oyuncularına Temmuz sonunu işaret etti.
Kaynak: Fanatik