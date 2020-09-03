Adem Ljajic'e Marsilya kancası
Yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Fransız ekibi Marsilya yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı.
GÜNDEM 03.09.2020, 09:40
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Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi planlanan Adem Ljajic'e Fransız takımlarından Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı.Takvim'in haberine göre; Marsilyalı yetkililerin Adem için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin teklifi beklediği ve Sırp oyuncuyu satarak rahatlamak istediği öne sürüldü. Siyah beyazlılar Ljajic'in maaşından kurtulmak ve bonservisinden 4-5 milyon euro almayı düşünüyor
2 SEZONDA 16 GOL ATTI
Beşiktaş'ın satmaya çalıştığı Adem Ljajic 2 sezonda çıktığı 61 resmi karşılaşmada 16 gol, 20 asistlik bir performans sergiledi. Adem için resmi teklif bekleniyor.
Kaynak: Takvim