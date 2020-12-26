Aboubakar Sivasspor maçında yok!

'ın yıldız golcüsü Vincent, annesinin ölümü ile sarsılmış durumda. Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, vefat eden annesinin cenaze işlemleri için Kamerun'a gidiyor. Hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurlayacak olan Vincent Aboubakar,maçında oynayamayacak.

Beşiktaş, dün yaptığı açıklamada Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiği bildirmişti. Yıldız golcü, son yolculuğunda annesinin yanında olmak adına ülkesi Kamerun'a gidiyor. Sezon başında Porto'dan Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar, 11 maçta 8 gol, 1 asist ile takımın yükselişindeki en büyük pay sahibi isim olmuştu. (FANATİK)