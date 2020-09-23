Aboubakar için Porto'dan haber bekleniyor!

Sağ bekte Nazım Sangare için Antalyaspor ile anlaşamayan ve bu nedenle savunmanın sağına yapılacak takviyeyi ikinci plana atan siyah-beyazlılar, heyecanla beklenen forvet transferini en kısa sürede sonuçlandırmak üzere düğmeye bastı.

Teknik patron Sergen Yalçın’ın çok istemesi nedeniyle Nikola Kalinic üzerinde yoğunlaşan yönetim, Hırvat golcünün kulübü Atletico Madrid’in parasal konularda geri adım atmaması yüzünden adeta köşeye sıkıştı.

İtalyan basınının haberine göre Roma'ya transfer olması beklenen Kalinic'in ardından siyah-beyazlılar rotayı eski golcüsü Vincent Aboubakar'a çevirdi ve transfer için somut adım atıldı.

Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcü için Porto'ya resmi teklif yaptı. Porto'dan haber bekliyor.

Portekiz devi 'tamam' dediği takdirde Beşiktaş yönetimi hemen Portekiz'e özel uçak gönderecek.

Aboubakar'ın sözleşme detayları da ortaya çıktı.

Kartal, Aboubakar ile performansa dayalı sözleşme imzalayacak.

Kamerunlu forvet, dizinden sakatlandığı takdirde tazminat ödemeden yolları ayıracak.

Gelmeye dünden razı olan Aboubakar'ın ise "Ben tüm şartları kabul ediyorum, yeter ki Beşiktaş'a geri geleyim. Yeniden orada şampiyonluk yaşamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: Milliyet / Serdar Sarıdağ