Aboubakar'dan transfer sözleri

Beşiktaş’a dönmeyi çok isteyen Kamerunlu golcünün, “Sözleşmede yer almasını istediğiniz tüm şartları kabul ediyorum. Oynadıkça kazanmak beni daha çok motive eder. Beşiktaş’ta kariyerimin en güzel yıllarından birini geçirdim. Geri dönüp yeniden şampiyonluk yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Vincent Aboubakar, Porto’daki başarılı kariyerine ağır darbe indiren çapraz bağ sakatlığını tam 2 yıl önce yaşamıştı. Porto’nun 28 Eylül 2018’de Tondela ile oynadığı lig maçında sol diz ön çapraz bağları kopan ve iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Kamerunlu golcü ilerleyen günlerde ameliyat olurken, 4 Mayıs 2019’daki Aves karşılaşmasıyla sahalara dönmüştü. Ancak Aboubakar geride kalan 2 yılda bu ağır sakatlığın izlerini tam olarak üstünden atamadı. 2018-19 sezonunda 11 maçta 4 gol atan 28 yaşındaki oyuncu, 10 karşılaşmada şans bulduğu 2019-20 sezonunda ise 2 gol kaydetti

Beşiktaş'ta toplam 38 maça çıkan Aboubakar, 19 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Milliyet